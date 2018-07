Terrassen in Utrecht en Den Bosch fors duurder

De prijzen van koffie, bier en rosé zijn deze zomer op terrassen in Den Bosch en Utrecht het meest in prijs gestegen: met ongeveer 4,5 procent. Ook Leiden en Rotterdam zitten ruim boven de landelijk gemiddelde stijging van 2,4 procent.

In Nijmegen, Arnhem en Enschede bleven de prijzen van consumpties in vergelijking met de zomer van 2017 nagenoeg hetzelfde. De voordeligste terrassteden zijn Zwolle en Breda.

Een en ander blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Voor een rondje op het terras (twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé) moet in Amsterdam het meest worden betaald: 25 euro en tien cent. Amsterdam is daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar de duurste terrasstad van Nederland.

"Natuurlijk niet echt verrassend", zegt onderzoeker Guido Verschoor van Van Spronsen & Partners. "In Amsterdam zijn de vastgoed- en huurprijzen fors hoger dan elders in het land. Dat moet natuurlijk toch op een of andere manier worden terugverdiend."

Bier

De consumentenprijs van een flesje bier is dit jaar op menig terras harder gestegen dan de inkoopprijs van bier. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de hogere inkoopprijs voor cafés en restaurants niet helemaal werd doorberekend aan de klant.

"Qua inkoop steeg de prijs dit jaar met 2,5 procent, horeca-ondernemers verhoogden de prijzen gemiddeld met 3,5 procent", stelt Verschoor. Het lijkt erop dat de ondernemers wat achterstand willen inhalen. Over de afgelopen vijf jaar steeg de inkoopprijs van bier met 21 procent, maar de prijs in de horeca ging 'maar' zo'n 13 procent omhoog.

Voordeligst

Het verschil tussen de duurste terrasstad (Amsterdam) en de goedkoopste (Zwolle) is voor een rondje 3,75 euro. Met name liefhebbers van rosé kunnen het best naar Zwolle. Bier is het laagst geprijsd in Almere en in Enschede kan relatief goedkope koffie worden gedronken. In Maastricht zijn frisdranken het meest betaalbaar.