New York verliest klimaatzaak tegen Shell en andere oliebedrijven

Een Amerikaanse rechter zet een streep door een rechtszaak van de stad New York tegen de vijf grootste oliebedrijven van de wereld. De stad wilde de olie-industrie verantwoordelijk houden voor hun bijdrage aan de opwarming van de aarde, maar de rechter gaat er niet in mee.

New York betoogde dat Shell, BP, Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips wisten hoe schadelijk hun activiteiten waren, maar desalniettemin jarenlang geen maatregelen namen. Een dergelijke strategie had eerder gewerkt tegen de tabaksindustrie.

De rechter oordeelt nu echter dat het niet aan hem is om de bedrijven aan te spreken. Hij stelt dat het de taak is van de wetgevende en uitvoerende macht om in te grijpen, niet aan de rechter. De rechter benadrukte dat hij niet bevoegd is om over de benodigde internationale regelgeving te oordelen.

Vorige maand besloot een rechter in Californië hetzelfde in een zaak die was aangespannen door de steden San Francisco en Oakland.

In beroep

Shell is blij met de uitkomst. "Het gaat om een complexe maatschappelijke uitdaging die doordacht regeringsbeleid vergt, niet een uitspraak van de rechter." Chevron laat weten dat "het tijd is om te stoppen belastinggeld te verspillen".

New York is van plan beroep te gaan. Burgemeester De Blasio wil een miljardenvergoeding voor de kosten die de stad maakt om zich te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.