Braziliaanse billendokter opgepakt na dood cliënte

Een Braziliaanse plastisch chirurg die verdween na de dood van een cliënte is gearresteerd door de politie. Denis Furtado stond bekend als 'Dokter Bumbum' vanwege zijn specialisme: vrouwenbillen.

Furtado nam vijf dagen geleden de benen nadat er complicaties waren opgetreden bij een 46-jarige vrouw die hij had behandeld. De vrouw had 2000 kilometer gereisd voor de behandeling, maar kreeg achteraf last van hartkloppingen en hoge bloeddruk. Furtado zette haar af bij het ziekenhuis, waar ze overleed.

Het bleek dat Furtado operaties bij hem thuis uitvoerde. Naar verluidt assisteerde zijn moeder bij de operaties. Ook zij is opgepakt.

De zaak werd breed uitgemeten in de Braziliaanse pers, omdat plastische chirurgie populair is in het land: alleen in de VS worden meer operaties uitgevoerd. Furtado was een beroemdheid: hij had honderdduizenden volgers die hij via Instagram op de hoogte hield van zijn resultaten.