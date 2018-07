IMF: Nederland in gevarenzone bij harde brexit

Nederland is een van de landen die het hardst zal worden getroffen als Groot-Brittannië zonder afspraken uit de Europese Unie stapt. Zo'n harde brexit kan ons land 0,7 procent van het nationaal inkomen kosten. Alleen Ierland wordt met een verwachte daling van 4 procent harder getroffen.

Groot-Brittannië zelf zal ook een verlies van 4 procent boeken, rekende het IMF uit (.pdf). Het is voor het eerst sinds de Britten voor een brexit kozen dat het IMF een verwachting publiceert over de kosten.

Ook landen als België en Denemarken, die eveneens veel met Groot-Brittannië handelen, zullen relatief zwaarder getroffen worden door een harde brexit. In totaal zou de EU een economisch verlies van 1,5 procent moeten verwerken, ruim 200 miljard euro.

"Omdat het Verenigd Koninkrijk zo is verweven met de eurolanden, zullen er geen brexitwinnaars zijn", waarschuwt een IMF-woordvoerder. "We maken ons zorgen. Het proces is behoorlijk ver gevorderd en we zien nog geen helderheid over de toekomstige relatie. Enkele belangrijke deadlines naderen."

Onenigheid

De EU en Groot-Brittannië moeten voor maart volgend jaar afspraken hebben gemaakt over de brexit. Gebeurt dat niet, dan gelden voortaan de standaardafspraken voor internationale handel. Probleem bij de onderhandelingen is dat de Britse premier May binnen haar eigen kabinet geen overeenstemming heeft over wat het alternatief moet zijn.

May verloor afgelopen maandag nog twee ministers omdat zij het oneens zijn met haar opstelling. Brexit-minister Davis vreesde dat May aanstuurt op een deal waarbij het land de Europese douane-unie en gemeenschappelijke markt niet zal verlaten. Dat gaat hem niet ver genoeg.

Volgens het IMF zal zo'n zachte brexit, vergelijkbaar met de status die Noorwegen nu heeft, slechts een verwaarloosbaar economisch verlies opleveren. Als er een handelsakkoord wordt bereikt tussen de EU en Groot-Brittannië zal een brexit volgens het IMF 0,8 procent van het Europese bbp kosten.