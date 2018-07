Provinciale weg bij Heerhugowaard krijgt zonne-energie uit de vangrail

Een primeur: zonnecellen in een vangrail langs een provinciale weg. Op de N194 bij Heerhugowaard is een proef begonnen om te zien of het kan.

Er wordt een stuk vangrail van 72 meter lang voor gebruikt. Volgens de provincie Noord-Holland is het genoeg om 1000 kilowatt op te wekken. Daarmee kunnen tien lantaarnpalen gevoed worden, schrijft NH Nieuws.

Zonnecellen in folie

Op de vangrail is een kunststof doos gebouwd met daarin de apparatuur voor de zonnecellen. Die cellen zijn verwerkt in een folie die over de doos is gelegd. Daaroverheen ligt nog een laag die moet voorkomen dat automobilisten worden verblind als de zon op de zonnecellen schijnt.

De proef van de provincie duurt een jaar. Als de test slaagt, krijgen meer wegen de duurzame vangrails.