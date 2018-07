Ophef in Marokko over online 'anti-bikini'-campagne

Een op de islam geïnspireerde Facebook-pagina heeft de campagne gelanceerd met de hashtag #WeesEenMan. Marokkanen deelden de oproep in een week meer dan 14.000 keer. De campagne is in grote steden zoals Rabat het gesprek van de dag. Wie er precies achter zit, is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat zo'n soort campagne de aandacht trekt in Marokko. In april riepen anonieme bronnen online succesvol op om bepaalde producten te boycotten uit protest tegen het dure dagelijkse leven.

Sociale media en satellieten

#WeesEenMan volgt op eerdere oproepen in 2014 en 2016 om vrouwen meer bedekt naar buiten te laten gaan. Volgens de afzenders hoort dit zo in de islam, het staatsgeloof in Marokko. Dat geloof wordt steeds belangrijker in Marokko. Zo is sinds 2011 een islamitische partij aan de macht.

Steeds meer Marokkanen hangen de conservatieve vorm van de islam aan, zegt Betty Lachgar. Zij is psycholoog en initiatiefnemer van mensenrechtenorganisatie MALI. "Dankzij satellieten en sociale media komt het salafisme makkelijk binnen bij de jongeren."