Dag 3 nekt 1200 lopers, recordhouder Vierdaagse houdt vol

De Dag van Groesbeek zit erop voor de lopers van de Vierdaagse van Nijmegen. De derde dag, inclusief de Zevenheuvelenweg, was voor 1225 wandelaars het eindpunt. Dat zijn meer uitvallers dan normaal op de derde dag: de afgelopen jaren waren het er doorgaans minder dan duizend.

De organisatie was vandaag weer streng: de eindtijd van 17.00 uur werd weer strikt aangehouden. Gisteren was er nog wat respijt, omdat de finish door de feesten in de stad lastiger te bereiken was. Zuur voor een deelneemster uit Oss, die ondanks hulp van omstanders een minuut te laat aankwam.

De 86-jarige Bert van der Lans uit Nijmegen haalde het wel op tijd. Voor de 71ste keer loopt Van der Lans mee, dit jaar dertig kilometer per dag. Hij had het zwaarder dan ooit en heeft ook overwogen om op te geven. Maar met hulp van vrienden en later van zijn dochter Esther lukte het toch om op tijd binnen te zijn.