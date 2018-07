Straatracer Loosdrecht in hoger beroep tegen taakstraf

Casper van W., die die samen met zijn vader in Loosdrecht een dodelijke straatrace hield, gaat in hoger beroep tegen zijn werkstraf en rijontzegging. In eerste aanleg kreeg hij 100 uur taakstraf en een rijontzegging van een jaar.

In maart 2016 reden vader en zoon met hoge snelheid over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in de bebouwde kom van het dorp. Vader Walter van W. had te veel gedronken. Hij reed met 167 kilometer per uur op de auto van het slachtoffer. Zij raakte gewond en overleed twee weken later.

Alle partijen in beroep

Walter van W. ging eerder al in hoger beroep tegen zijn celstraf van vier jaar. Ook het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend, omdat de rechtbank in het eerste oordeel het straatrace-element niet heeft laten meewegen. Met het beroep door Casper van W. willen alle partijen een nieuw oordeel van het gerechtshof.

Co-piloot Casper van W. spande eerder een rechtszaak aan tegen zijn toenmalige werkgever Transavia, die hem wilde ontslaan vanwege zijn rol bij het ongeluk. Hij kreeg van de rechter gelijk. Uiteindelijk hebben Van W. en Transavia in april afspraken gemaakt over zijn vertrek. Gezagvoerders en cabinepersoneel van de maatschappij weigerden met Van W. in een vliegtuig te stappen.

Het hoger beroep dient volgende week donderdag in Leeuwarden, meldt NH Nieuws.