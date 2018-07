Doorstart voor Apple-opknapper Leapp

Winkelketen Leapp maakt een doorstart. Het bedrijf, dat smartphones, laptops en tablets van het merk Apple opknapt, heeft een koper gevonden.

Daarom kunnen veertien van de zeventien winkels in Nederland en de webshop binnenkort open en zo'n 100 van de 170 medewerkers houden hun baan.

De winkelketen, die vorige maand faillet werd verklaard, heeft behalve in Nederland ook winkels in Duitsland en Belgiƫ. Leapp laat nu weten in Duitsland te zullen stoppen, naar een mogelijke doorstart van de vestigingen in Belgiƫ wordt nog gekeken.

Terug bij de oprichter

Leapp-oprichter Rogier van Camp heeft de keten opnieuw in handen, door het bedrijf op te kopen met de hulp van investeringsmaatschappij Nobel Capital. Deze investeerder heeft als doel om ondernemingen met een omzet tussen de 10 miljoen en 100 miljoen euro winstgevender te maken.

Van Camp is blij met de constructie. "Het team van leapp is zeer verheugd dat Nobel als meerderheidsaandeelhouder de doorstart mogelijk maakt."