Huis als een Van Gogh-schilderij voor autistische zoon mag blijven

Het leek Lubomir Jastrzebski en zijn vrouw Nancy Nemhauser een briljant idee. Om hun autistische zoon Grant te helpen zijn huis terug te vinden lieten ze hun villa in Florida beschilderen in de geest van het schilderij de Sterrennacht van Vincent van Gogh.

Ook al zou Grant het huis zelf niet meer terugvinden, dan zou hij toch nog tegen mensen kunnen zeggen dat hij in het Van Gogh-huis woonde en dan zouden buurtbewoners het hem kunnen wijzen.

Graffiti

Lubomir en Nancy huurden een plaatselijke kunstschilder in en die bewerkte in eerste instantie één muur van hun villa in Mount Dora in de geest van het wereldberoemde schilderij van Vincent Van Gogh.

Eind goed, al goed, dachten de Jastrzebski's, maar dat was te vroeg gejuicht. De gemeente bestempelde de muurschildering als graffiti en oordeelde dat de muur niet mocht afwijken van de rest van het huis.

Dus besloten de ouders het hele huis maar in een Van Gogh-schilderij te laten veranderen, ook al voelden ze wel aan hun water dat dat niet was wat de gemeente voor ogen had. Maar, zo was de gedachte, we overtreden dan in elk geval niet de wet.