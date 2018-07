Olifant doodt jongen van 8 in Uganda

In Uganda heeft een opgejaagde olifant een jongen van 8 gedood. Volgens de krant Daily Monitor greep het dier de scholier met zijn slurf en sloeg hij hem met zijn hoofd tegen de grond.

De olifant was vanuit het natuurpark Murchison Falls een nabijgelegen dorp in het noorden binnen komen lopen. Boze inwoners probeerden het dier te verjagen door te schreeuwen en met stenen te gooien. De omgekomen jongen was samen met vijf andere kinderen onderweg naar school toen hij het pad van de vluchtende olifant kruiste.

Natuurparken in Uganda zijn doorgaans niet afgezet met hekken of muren. Daardoor komen wilde dieren geregeld in botsing met omwonenden die bijvoorbeeld hun vee willen beschermen. De Ugandese autoriteiten roepen mensen op wilde dieren niet te provoceren.

Veel dorpen graven al geulen om te voorkomen dat de olifanten zomaar bewoond gebied in kunnen lopen als ze op zoek gaan naar eten. Naar aanleiding van de dood van de jongen wordt opgeroepen te zoeken naar alternatieve maatregelen. "Het olifant-mens-conflict loop vroeg of laat uit de hand als er niets wordt ondernomen", zegt een lokale politicus.