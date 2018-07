Gebied van 5 kilometer bij Hengelo na brand zwaar vervuild

Een gebied over een lengte van 5 kilometer tussen Hengelo (Ov.) en Delden is verontreinigd met dioxine. Dat komt door een brand bij afvalverwerker Twence. De verhoogde concentraties van de giftige stof zijn gemeten in de directe omgeving van de brand, ten westen van het bedrijf.

In de afvalberg in Hengelo ontstond brand op zaterdag 30 juni. Die duurde tot en met maandag 2 juli.

De verontreiniging heeft gevolgen voor vee, groente en fruit. Maar de volksgezondheid is niet in gevaar, mits een aantal maatregelen worden nageleefd. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat de milieuongevallendienst in opdracht van het RIVM heeft gedaan.

Rookpluim

De concentraties dioxinen die vrijkwamen bij de brand overschreden de waarden die voor Nederland gelden. Na het doven van de brand zijn de giftige stoffen uit de lucht verdwenen.

De grond onder de rookpluim is aanzienlijk vervuild met neergekomen roetdeeltjes. Ook zijn de dioxinen terug te vinden op grasvelden en akkers. De concentraties daar overschrijden de Europese norm vijf keer.

Omdat er geen dioxine via vlees, groenten en fruit in de voedselketen mag komen, adviseert het RIVM dieren niet in dat gebied te laten weiden en gewassen en fruit niet te gebruiken als voedsel voor mens en dier.