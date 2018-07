Maleisië gaat toch onderzoek doen naar dood Ivana Smit

Maleisië gaat toch onderzoeken wat de doodsoorzaak is van het Nederlandse model Ivana Smit. De 19-jarige vrouw viel in december uit een flat in de hoofdstad Kuala Lumpur.

De ouders van Smit zeggen dat hun dochter is vermoord. Volgens patholoog Frank van de Goot, die het lichaam heeft onderzocht, had het model wonden en blauwe plekken die al voor de val uit de flat ontstaan zijn. Ook zijn er sporen van drugs in haar lichaam gevonden.

Op de avond voor haar dood had Ivana Smit op een feest een Amerikaans echtpaar ontmoet. Ze ging met de man en vrouw mee naar hun appartement op de twintigste verdieping. Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld voor ze van het balkon van hun appartement viel.

Twijfelen

De Maleisische autoriteiten zeiden al snel dat de dood een ongeluk was, maar patholoog Van de Goot en een Britse privédetective trekken die lezing in twijfel.

Ivana Smit is eind december in Nederland gecremeerd. Een Maleisische patholoog gaat volgende maand in Kuala Lumpur onderzoeken of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook het Openbaar Ministerie in Nederland is bezig met een onderzoek, dat vooralsnog oriënterend is.

Advocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Ivana Smit bijstaat, zegt dat het een goede zaak is dat de Maleisische autoriteiten de dood van het Nederlandse model gaan onderzoeken. "Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over de toedracht van haar dood en over de letsels op haar achterhoofd en aan haar bovenarmen."