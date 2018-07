Aanhoudende droogte zet Zweedse bossen in brand

In Zweden zijn door de aanhoudende droogte op tientallen plaatsen in het hele land bosbranden ontstaan. In het midden en noorden worden mensen geëvacueerd vanwege het oprukkende vuur.

Vanochtend was sprake van 35 grote en middelgrote branden. De grootste problemen doen zich voor in de regio's Gävleborg, Dalarna en Jämtland. Op een militair schietterrein in Dalarna is een granaat ontploft door de hitte die is ontstaan door brand.

Italiaanse blusvliegtuigen

In de landstreek Härjedalen in het midden van het land woedt een brand ter grootte van 3500 hectare, een gebied zo groot als Overijssel of Friesland. De brandweer krijgt daar hulp van twee Italiaanse blusvliegtuigen. Frankrijk heeft toegezegd ook twee vliegtuigen te sturen. Buurland Noorwegen heeft blushelikopters naar Zweden gestuurd.

In de gemeente Ljusdal, ook in het midden van Zweden, woeden branden met een totale omvang van 8500 hectare. De brandweer heeft de grootste moeite met blussen en dat komt ook door de straffe oostenwind die er waait.

Neerslagtekort

Ook in de dichter bevolkte gebieden rond Stockholm en de universiteitsstad Uppsala staan er bossen in brand maar die hebben nog niet geleid tot grootscheepse evacuaties.

De Zweedse weerinstituten verwachten dat de droogte nog zeker tot het einde van de maand zal aanhouden. Wel kan er op sommige plaatsen regen vallen, maar dat kan de ontstane neerslagtekorten niet compenseren.

De bosbranden en de moeizame bestrijding ervan hebben in Zweden tot kritiek geleid. De oppositie vraagt zich af waarom het land, dat voor zeventig procent uit bos bestaat, zelf geen blusvliegtuigen heeft.