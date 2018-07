'Nedcar Born initimideert personeelsleden die willen staken'

Medewerkers van autofabriek VDL Nedcar in Born worden volgens vakbond FNV en de ondernemingsraad onder druk gezet om niet mee te doen aan de staking van 28 uur die vanavond om 21.30 uur begint. De ondernemingsraad spreekt van intimidatie. Werknemers zouden één voor één bij hun baas zijn geroepen.

Uitzendkrachten werd erop gewezen dat ze een tijdelijk contract hebben. Vaste medewerkers kregen volgens OR-voorzitter Jean Wouters te horen dat hun promotiekansen afnemen als ze staken, aldus de FNV en de or.

Gratis koffie

Bronnen in de fabriek vertellen aan 1Limburg dat managers personeel extra salaris bieden als ze morgen wél komen werken. Zij zouden voor 200 procent betaald krijgen als ze die dag eigenlijk vrij waren. Mensen die al staan ingepland en niet gaat staken, krijgen 150 procent.

De bonden en de werkgevers zijn het oneens over de cao Metalektro. Het conflict draait onder meer om meer loon, de lengte van de werkdagen en arbeidszekerheid.

De staking komt voor Nedcar op een slecht moment. Woordvoerder Miel Timmers: "Dit jaar is belangrijk voor ons, we zijn in gesprek met BMW over productieaantallen voor de toekomst. Daarom willen we nu geen achterstand oplopen." Juist door de productie van de Mini's van BMW kon de fabriek enkele jaren geleden een nieuwe start maken.

Normaal worden op één dag 900 auto's gemaakt in Born. De directie zou ernaar streven voldoende mensen aan het werk te krijgen voor 700 auto's.

Het bedrijf zegt niet op te hoogte te zijn van klachten over intimidatie. En extra salaris voor werkwilligen komt er echt niet, zegt woordvoerder Miel Timmers van VDL Nedcar, waar 7200 mensen werken.