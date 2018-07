Australische premier: veroordeelde aartsbisschop moet worden ontslagen

De Australische premier Turnbull heeft er bij paus Franciscus op aangedrongen om de Australische aartsbisschop Wilson te ontslaan. Wilson is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, omdat hij seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft verzwegen.

De 67-jarige aartsbisschop van Adelaide is de hoogste geestelijke die vanwege een misbruikschandaal in Australiƫ is veroordeeld.

Wilson verzweeg in de jaren zeventig het misbruik van vier jongens door priester Fletcher. Die werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel. In 2006 overleed Fletcher in de gevangenis.

Ontkennen

Volgens aartsbisschop Wilson wist hij niets van het misbruik, maar slachtoffers ontkennen dat. Zij zeggen dat Wilson in de bewuste jaren in hetzelfde appartement als Fletcher woonde en ervan moet hebben geweten.

"Er zijn veel leiders die hebben opgeroepen tot zijn ontslag. Het is duidelijk dat hij moet opstappen. De tijd is nu gekomen dat de hoogste autoriteit in de kerk actie moet ondernemen en hem moet ontslaan", zegt premier Turnbull.

Wilson heeft zelf gezegd dat hij op zich wel wil nadenken over opstappen, maar hij wil eerst zijn hoger beroep afwachten.

Binnenkort wordt beslist of de aartsbisschop thuis zijn straf mag uitzitten. Hij heeft alzheimer.