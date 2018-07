Brand in Loonse en Drunense Duinen nog niet geblust

Nog steeds is de brand in de Loonse en Drunense Duinen niet geblust. De brand in het natuurgebied in Noord-Brabant brak gistermiddag uit.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest, maar het vuur is nog niet overal gedoofd. Een gespecialiseerd brandweerteam uit Overijssel gaat het gebied in om de kleine brandhaarden die er nog zijn 'uit te kloppen'.

Gisteren hielpen ook twee helikopters van Defensie met het blussen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand in het natuurgebied heeft aangericht. Ook is niet bekend wat de oorzaak is.