Gewenste salaris Randstad-klanten was tijdelijk te zien voor anderen

De privé-informatie werd getoond op een speciale pagina waar gebruikers kunnen inzien wat voor data Randstad over hen heeft verzameld. Die bleek niet goed genoeg beveiligd, waardoor gebruikers die niet eens waren ingelogd, data van anderen kregen te zien.

Bij een proef vond de NOS data van zeven Randstad-klanten. De privégegevens kwamen willekeurig tevoorschijn: het was niet mogelijk om te zoeken naar de gegevens van een bepaalde Randstad-klant.

Volgens Randstad is van een beperkt aantal mensen informatie inzichtelijk geweest. Hoelang dat heeft geduurd, is nog niet duidelijk. "We hebben dinsdagavond een nieuwe versie van de pagina online gezet, die er wat beter uitzag", zegt een woordvoerster van het bedrijf. "We denken dat het daar is fout gegaan."

Opgelost

Veninga lichtte Randstad gistermiddag in, waarna het bedrijf het beveiligingsprobleem aan het begin van de avond oploste. Daardoor zijn gegevens van gebruikers niet meer in te zien, benadrukt het uitzendbureau.

Of er gegevens zijn misbruikt, is niet bekend. Randstad gaat een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dat is verplicht bij datalekken.