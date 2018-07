Hoofdverdachte Nederlandse dode op Mallorca: ruzie ging over wildplassen

De hoofdverdachte in de zaak rond Wouter van Luijn, die vorige week op Mallorca werd doodgeslagen, heeft verklaard dat hij de Nederlander klappen heeft gegeven, omdat hij op straat stond te plassen. Dat meldt de lokale krant Ultima Hora op basis van politiebronnen. De Spaanse politie gaat uit van een roofmoord.

De 34-jarige filmeditor Van Luijn werd vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeslagen in een beruchte wijk op het Spaanse eiland. Van Luijn zou 's nachts naar Son Banya zijn gebracht om drugs te kopen.

Daar sprak hij met de 19-jarige Adrián F.F., die als drugskoerier werkte voor dealers in de wijk. Volgens de Spaanse justitie sloeg F.F. Van Luijn meerdere keren op het hoofd omdat hij de 700 euro die de Nederlander bij zich had wilde stelen. F.F. ontkent dat hij Van Luijn wilde beroven. Hij zou boos zijn geworden toen Van Luijn op straat begon te plassen.

Stuiptrekkingen

Dat de verdachte Van Luijn heeft geslagen, heeft hij zelf ook bekend. De Nederlander kreeg door het geweld stuiptrekkingen: uit de autopsie op zijn lichaam bleek later dat door de klappen waarschijnlijk een aneurysma, een plaatselijke verwijding van een slagader, in zijn hersenen is gebarsten.

Rond het geweldsincident namen jongeren de portemonnee van Van Luijn mee, heeft de verdachte verklaard. Later bracht hij hem naar het ziekenhuis. De Spaanse justitie denkt dat hij dat deed omdat hij werd gedwongen door zigeuner-clans in de wijk, die niet zaten te wachten op slechte publiciteit.

F.F. werd gearresteerd kort nadat hij Van Luijn bij het ziekenhuis had afgeleverd, omdat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Van Luijn overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.