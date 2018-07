Code geel vanwege aanhoudende droogte

Vanwege de aanhoudende droogte heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling code geel afgekondigd. Het neerslagtekort stijgt de komende periode waarschijnlijk naar 266 millimeter en dat is vergelijkbaar met het recordjaar 1976.

In de vandaag gepubliceerde Droogtemonitor staat dat vooral de aanvoer van water in de Rijn fors is gedaald. Code geel is afgegeven omdat deze aanvoer nu onder de norm voor juli ligt. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling verwacht dat de dalende wateraanvoer de komende twee weken aanhoudt.

De Maas krijgt voorlopig wel genoeg water aangevoerd uit het buitenland.

Volgens de commissie zijn de sproeiverboden in delen van Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe nog altijd nodig. Op deze hoge zandgronden kan geen zoet water uit andere gebieden aangevoerd worden.

Waterkwaliteit

Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen op om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties. De waterkwaliteit is de afgelopen week afgenomen. Er zijn steeds meer meldingen over blauwalg, botulisme, vissterfte en ongewenste bacteriën in het water.