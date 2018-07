Spaanse marine vergroot haven omdat onderzeeër niet past

De Spaanse marinehaven in de stad Cartagena moet op de schop. Er komt een verbouwing van 16 miljoen euro omdat de nieuwe onderzeeërs van het Spaanse leger niet in de haven blijken te passen.

De Spaanse krant El Pais spreekt van een nieuw hoofdstuk in het bizarre verhaal rond de nieuwe onderzeeërs van het type S-80, die vanaf 2022 inzetbaar moeten zijn.

De komende dagen geeft de Spaanse regering waarschijnlijk goedkeuring om bijna 1,8 miljard euro extra uit te geven voor het project. De totale kosten voor de vier onderzeeërs komen daarmee op 4 miljard euro, een miljard per onderzeeboot. De schepen zijn daarmee ongeveer twee keer zo duur als verwacht.

De vorige regering van premier Rajoy had de papieren voor de extra uitgaven al klaarliggen, maar nog niet ondertekend. De nieuwe minister van Defensie, Margarita Robles, wil de investeringen snel doorvoeren. De werkzaamheden in de haven zouden dit najaar kunnen beginnen.

Niet drijven

De problemen met de S-80 begonnen in 2013, toen een afwijking in de gewichtsverdeling van 125 ton aan het licht kwam. Daardoor kwam het drijfvermogen van de onderzeeër in gevaar. Het was niet gegarandeerd dat het schip na een duik weer aan het wateroppervlak kon komen.

De gewichtsverdeling kon alleen worden hersteld door de S-80 met ongeveer 10 meter te verlengen, naar bijna 81 meter. De onderzeeër kreeg ook meteen een nieuwe naam: de S-80 Plus.

3 meter te kort

Nu blijkt de S-80 Plus dus te lang voor de haven in de Zuid-Spaanse stad Cartagena. De aanlegplaatsen zijn 78 meter lang, zo'n 3 meter te kort voor de nieuwe onderzeeër dus.

Daarnaast zijn er ook problemen met de motoren die de onderzeeërs moeten voortstuwen. Ook hebben experts grote twijfels of de S-80 de concurrentie aankan met andere onderzeeërs. Een Duits type heeft bijvoorbeeld een marktwaarde van 400 tot 600 miljoen euro, ongeveer de helft van de kosten van de Spaanse onderzeeërs dus.