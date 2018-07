Reddingsbrigade tegen ouders: 'Let op je kind, niet op je telefoon'

Op het strand brengt de brigade jaarlijks honderden kinderen en ouders terug bij elkaar. "Vaak zijn ze binnen een kwartier terug. Maar dat zorgt voor veel paniek."

Door het mooie weer is het drukker op stranden en bij plassen. Of er dit jaar meer verdrinkingen zijn dan voorgaande jaren, weet Buis niet. Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar 86 mensen verdronken, hetzelfde aantal verdrinkingen als in 2016. Tussen 2010 en 2015 verdronken jaarlijks gemiddeld 80 mensen.

Onderdompelen

De brigade raadt aan om te zwemmen op plaatsen waar toezicht is. "Dan kan je in de gaten worden gehouden door mensen die zijn opgeleid en eerste hulp kunnen verlenen. Als je ergens anders in de problemen komt, moet je maar hopen dat een omstander weet wat 'ie moet doen. Negen van de tien mensen weten dat niet."

Zorg dat je zeker weet dat je goed kan zwemmen, benadrukt Buis. "Zo niet, dan kun je ook tot maximaal je middel in het water en even onderdompelen voor verkoeling."

Pools en Arabisch

Na recente verdrinkingen van twee Syrische jongens en een Poolse man in de IJssel en de Waal waarschuwden de politie en Rijkswaterstaat vorige week al voor de gevaren van rivieren en kanalen. Posters waarop onder meer staat dat van bruggen springen levensgevaarlijk is, werden ook in het Pools en Arabisch gemaakt.