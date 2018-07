Gesloten zwembad Bergen op Zoom was al jaren onveilig

Er is jarenlang een onveilige situatie geweest in zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Er is niets gedaan met twee inspectierapporten uit 2015 en 2016 waarin werd gewaarschuwd voor roestvorming in bouten en moeren. Pas in maart 2018 werd het zwembad plotseling gesloten.

De twee inspectierapporten van adviesbureau Cobra kwamen aan het licht nadat het lokale raadslid Louis van der Kallen (Bergse Sociaal Democraten) een beroep had gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

Uit de stukken blijkt dat het adviesbureau in september 2015 voor het eerst waarschuwde. Zowel in de dakconstructie als bij de bevestiging van de discoverlichting en de glijbaan was sprake van roestvorming.

Roest in bouten waar speakers aan hangen

Opvallend is dat Cobra ook corrosie constateert bij de bevestiging van een aantal grote luidsprekerboxen. In november 2011 kwam een luidsprekerbox naar beneden in een zwembad in Tilburg. Daarbij kwam een vijf maanden oude baby om het leven.

Naar aanleiding van dat ongeluk moesten zwembaddirecties nagaan hoe hun draagconstructies er aan toe waren. Ook werd het gebruik van 'niet resistent' roestvrij staal in zwembaden verboden, omdat chloor dat materiaal snel aantast.

Nieuwe waarschuwing

In mei 2016 gaf Cobra na een uitgebreide inspectie een nieuwe waarschuwing. Opnieuw was geconstateerd dat de ophanging van de luidsprekerboxen op verschillende plekken in het zwembad, ook boven het peuterbad, roest vertoonde. Ook de bouten waarmee een van de duikplanken vastzitten, lieten sporen van corrosie zien.

Toch bleef het zwembad tot maart van dit jaar open. Toen werd het plotseling door de gemeente gesloten. Directeur Boris van der Linden van De Schelp zei toen bij Omroep Brabant: "We wisten dat er bij de bouw in 1999 in de dakconstructie RVS is gebruikt. We hebben aanvullend onderzoek laten doen naar de toestand van dat RVS. We hebben monsters genomen van enkele bouten en moeren in de draagconstructie. En daar is corrosie op gevonden."

Onbegrijpelijk dat er niets is gebeurd

Raadslid Van der Kallen is woedend dat de waarschuwingen uit 2015 en 2016 in de wind zijn geslagen. "Onbegrijpelijk dat de tekortkomingen in zwembad De Schelp niet zijn aangepakt", zegt hij bij Omroep Brabant. "De inspecteurs schreven zelfs: 'Als er geen geld of tijd is om alle bouten te vervangen, doe dan aanvullende onderzoek naar de bouten die er het slechtst aan toe zijn.' Maar ook dat is niet gebeurd."

Van der Kallen dient een tweede WOB-verzoek in om te kijken wat er is gebeurd bij de aanbesteding van het gebouw. "Ik heb na een gesprek met een aantal oud-wethouders het idee dat mensen uit geldgebrek toen dingen hebben gedaan die zo niet hadden gemoeten."

Beleving wordt aangepakt

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft deze maand besloten om het zwembad te renoveren, meldt De Schelp op de website: "Het RVS in de draagconstructie wordt vervangen, het groot onderhoud dat in de komende jaren gepland staat, wordt naar voren gehaald, er wordt een slag in verduurzaming geslagen en de beleving wordt flink aangepakt." In de loop van 2019 zou het bad weer open kunnen.