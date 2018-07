'EU legt Google nieuwe recordboete op voor machtsmisbruik: 4,3 miljard'

Android is het belangrijkste besturingssysteem in Europa en in de rest van de wereld. Binnen de EU heeft het een marktaandeel van bijna 75 procent, blijkt uit cijfers van Statcounter. Dat komt doordat fabrikanten het gratis mogen gebruiken: het is open source-software.

Tweede boete

Het is de tweede boete van de Europese Commissie voor Google. Vorig jaar juni legde Vestager Google een geldstraf op van 2,42 miljard euro voor machtsmisbruik met prijsvergelijker Google Shopping. Tegen dat besluit is de zoekgigant in beroep gegaan, die zaak loopt nog. Er loopt daarnaast nog een derde zaak, die gaat over de macht van het bedrijf op de advertentiemarkt.

Amerikaanse techbedrijven hebben inmiddels een aardige geschiedenis opgebouwd met Europese geschillen. Zo werd Microsoft beboet voor machtsmisbruik met de browser Internet Explorer. Apple kreeg in 2016 van de commissie een naheffing van 13 miljard vanwege onbetaalde belastingen aan Ierland.