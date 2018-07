Zwitsers verbaasd door ringtone uit kerktoren

Geen vertrouwd klokkengeluid maar wel de bekende beltoon van een mobieltje. Voorbijgangers van de St. Peterskapelle in het Zwitserse Luzern keken vreemd op toen ze opeens een ringtone hoorden vanuit de kerktoren.

"We dachten dat het een smartphone was die afging", zeggen twee voorbijgangers. "Ik zei tegen haar: het is God die belt." In werkelijkheid is het een kunstproject van twee studenten.

En zo klinkt die ringtone uit de kerktoren: