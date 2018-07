Te weinig nieuwe wapenstokken voor politie

De politie kan nog niet overal aan het werk met de nieuwe wapenstok. De leverancier kan niet aan de grote landelijke vraag voldoen, staat in een brief aan teamchefs. Sinds begin deze maand wordt met de nieuwe stok gewerkt.

Sommige agenten hebben de uitschuifbare wapenstok al wel gekregen en ermee geoefend. Agenten die nu nog op cursus gaan, moeten de stok daarna weer inleveren en weer met hun oude wapenstok gaan werken.

De nieuwe wapenstok is elf centimeter langer dan de oude en van staal. De vorige was van rubber.

Verbaasd

Politievakbond ACP is verbaasd. De aanbesteding loopt al heel lang, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp, en dan moet je als leverancier wel weten hoeveel stokken je moet gaan leveren. Ook vindt hij het slecht dat agenten na de cursus niet meteen met de nieuwe stok kunnen blijven oefenen.

Verwacht wordt dat er eind augustus of begin september weer voldoende nieuwe wapenstokken zijn, staat in de brief aan teamchefs.

Trainingen

Volgens een woordvoerder van de politie is er officieel geen sprake van een tekort, maar gaan de trainingen sneller dan gepland. Daardoor kunnen niet alle agenten na de cursus al met de nieuwe stok gaan werken.