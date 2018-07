Liander koppelt stroom niet af en brengt brandweer Hilversum in gevaar

Liander heeft een aantal brandweermensen ernstig in gevaar gebracht bij de brand in een transformatorhuis langs het spoor, zaterdag in Hilversum. Volgens burgemeester Broertjes liet de energieleverancier ten onrechte weten dat de stroom op afstand was afgesloten. Toen de brandweer begon met blussen bleek dat de kast nog onder hoogspanning stond.

"Gedurende de inzet 'klapte' de brandende kast uit elkaar", schrijft Broertjes in een brief aan de gemeenteraad. "De brandweermensen zijn nog net in staat geweest om tijdig, zonder letsel, het pand te verlaten. Dit heeft bij de eenheden grote impact gehad, omdat dit tot ernstig letsel had kunnen leiden."

Op afstand afgekoppeld

De brand zaterdag ontstond toen een onderaannemer van ProRail aan het werk was in het transformatorhuis. Uit logbestanden blijkt dat de eerste brandweereenheid rond 9.10 uur arriveerde. Die waarschuwde via de meldkamer Liander, schrijft de burgemeester, en verzocht de hoog- en middenspanning in het gebouw uit te schakelen.

Toen Liander via de meldkamer liet weten de spanning op afstand eraf was gehaald, begon de brandweer met blussen. Maar er stond nog steeds hoogspanning op het pand.

Uitgebreid onderzoek

Pas om 13.00 uur was de stroom echt afgekoppeld. "Dit proces van afsluiten heeft al met al de nodige tijd in beslag genomen", schrijft de burgemeester. Om 13.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De arbo-medewerker van de brandweer heeft het incident gemeld bij de Arbeidsinspectie. Ook ProRail onderzoekt wat er is misgegaan.

Een woordvoerder van Liander laat NH Nieuws weten dat het gebruikelijk is om na dit soort incidenten uitgebreid onderzoek te doen en geeft verder geen reactie voordat het onderzoek is afgerond.

Als gevolg van de brand ontstond zoveel schade dat er tot overmorgen geen intercity's rijden in Hilversum.