22 leegstaande gebouwen en 120 hectare land: spookstad in de VS verkocht

Geen huis, geen appartement, maar een hele stad: in de Verenigde Staten heeft een ondernemer de spookstad Cerro Gordo gekocht. De plaats, met 22 leegstaande gebouwen en 120 hectare aan land, heeft Brent Underwood 1,4 miljoen dollar (1,2 miljoen euro) gekost, meldt CNN.

Cerro Gordo stond te koop voor 925.000 dollar. Underwood was niet de enige bieder, maar zijn bestemmingsplan viel het meest in de smaak bij de verkoper. De deal werd op vrijdag de 13de gesloten: "zoals het een echte spookstad betaamt".

In de 19-eeuwse mijnstad, die vertaald "dikke heuvel" heet, staan 22 leegstaande gebouwen, waaronder een hotel en een kerk. De stad ging zich op mijnbouw richten toen er in 1865 zilver werd ontdekt. Het werd de grootste producent van zilver in Californiƫ, meldt de makelaar op zijn website. Maar toen de prijzen van zilver daalden en er een grote brand in het stadje had gewoed, raakte het langzaam uitgestorven. Cerro Gordo was tientallen jaren in handen van een familie, die het nu een goede tijd vond om te verkopen.