'Bedreiging burgemeester Voerendaal was waarschuwing'

De bedreiging van burgemeester Wil Houben van Voerendaal, is mogelijk een reactie geweest op de hardere aanpak van criminaliteit in de gemeente. Dat zei de politie vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Houben reed in februari net bij zijn huis weg, toen een gemaskerde man uit de struiken stapte en een vuurwapen op hem richtte. Houben dook weg. Mogelijk heeft de schutter daarom de trekker niet overgehaald.

Verband met andere incidenten

De politie denkt dat de bedreiging niet op zich staat, maar dat hij deel uitmaakt van een lange reeks incidenten. Zo werd in juni vorig jaar de auto van een wethouder in brand gestoken en werd brandgesticht in een ontruimd woonwagenkamp.

De incidenten hebben mogelijk te maken met het oprollen van hennepkwekerijen en drugslaboratoria. Justitie denkt dat de bedreiging en intimidatie mogelijk uit die hoek komen. Houben zelf heeft er volgens 1Limburg vaker op gehint dat er een verband is met een conflict met woonwagenbewoners.

Goed voorbereid

De man die de burgemeester begin dit jaar bedreigde, had zijn actie volgens de politie goed voorbereid. Hij wist welke route Houben neemt naar het gemeentehuis en in welke auto hij reed. Langs die route wachtte hij de burgemeester op met een bivakmuts op zijn hoofd.

De politie heeft een beloning van 12.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot een oplossing van de zaak. Al eerder is veel aandacht besteed aan de zaak. Zo hebben bijvoorbeeld 4500 mensen die in de buurt waren toen de bedreiging plaatsvond, een sms gekregen waarin om informatie is gevraagd.