Ouder echtpaar mishandeld en opgesloten in kelder bij woningoverval

Het echtpaar ligt nog altijd in het ziekenhuis. De man moet daar voorlopig ook blijven. De familie is woedend over de gebeurtenis en roept mensen met meer informatie op zich te melden.

"Het zijn gewoon lafaards die oude mensen beroven", zegt de kleinzoon. "Als mijn oma niet zo'n overlevingsdrang had gehad, had dit heel anders kunnen aflopen. Dan hadden ze wellicht dagenlang in de kelder opgesloten gezeten en is het maar de vraag of ze dat zouden hebben overleefd."