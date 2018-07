Celstraffen voor twee hoofdverdachten Vestia-affaire

De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal zijn veroordeeld tot drie jaar en twee-en-een-half jaar gevangenisstraf. Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries en financieel tussenpersoon Arjan Greeven hebben zich volgens de rechtbank in Rotterdam schuldig gemaakt aan misdrijven als omkoping, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte.

Vestia was ooit de grootste woningcorporatie van Nederland. Maar De Vries en Greeven zadelden het bedrijf voor 23 miljard euro op met derivaten, riskante financiƫle producten. Zelf streken ze 20 miljoen euro aan provisie op. Interne controle was er niet. De speculaties met derivaten betekenden bijna de ondergang van Vestia.

Hebzucht

Volgens de rechtbank werden de twee gedreven door hebzucht en overschreden ze daardoor grenzen. Greeven stapte uiteindelijk zelf naar het Openbaar Ministerie en bekende alles. Kasbeheerder De Vries heeft altijd ontkend dat hij strafbare feiten pleegde.

In de zaak kregen twee andere verdachten een taakstraf en een boete voor medeplegen van omkoping. Drie verdachten, onder wie de vader en de ex-partner van Greeven, zijn vrijgesproken.