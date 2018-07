Politie rolt groothandel voor hennepteelt in Leeuwarden op

De politie is bij een grote actie tegen georganiseerde hennepteelt elf panden in Leeuwarden en omgeving binnengevallen. Anonieme tips brachten de politie op het spoor van een groep van vijf mensen die zich bezighoudt met hennepteelt en het leveren van goederen voor teelt, onder meer aan de onlangs opgerolde kwekerij in Foxhol.

Groothandel voor hennepteelt

De politie heeft twee mannen van 25, een van 27 en een man van 30 jaar aangehouden, allen uit Leeuwarden. Ook een 29-jarige vrouw uit Hallum is aangehouden. Een bedrijfspand bleek als een soort groothandel te fungeren voor hennepteelt. Het pand stond vol met spullen en voorraden die worden gebruikt bij de teelt.

Dna gevonden in kwekerijen

De vijf arrestanten worden ervan verdacht dat ze apparatuur en goederen leverden voor de hennepteelt. De politie denkt dat ze zelf ook hennep teelden. Van twee verdachten is dna gevonden in hennepkwekerijen in Sint Jacobiparochie en Warten.

De politie heeft administratie, contant geld en waardevolle spullen in beslag genomen. De bewuste panden worden waarschijnlijk tijdelijk gesloten.