160 dagen cel voor vrouw die minnares van haar man mishandelde

Een vrouw uit Zundert heeft 160 dagen cel gekregen omdat ze de minnares van haar man had gegijzeld, vastgebonden en kaalgeschoren. Ze perste het slachtoffer ook af: als ze geen 8000 euro zou betalen, zouden naaktfoto's van haar op internet worden gezet. De vagina van het slachtoffer smeerde ze in met sambal.

De rechtbank noemt met name dat laatste "beangstigend en vernederend". De vrouw zat al 160 dagen in voorarrest en hoeft dus niet terug naar de gevangenis. Wel moet ze nog een werkstraf uitvoeren van 120 uur en moet ze het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 7000 euro.

De vrouw is door een psycholoog onderzocht, die heeft vastgesteld dat ze het IQ heeft van iemand van ongeveer vier jaar oud. Behalve zwakbegaafd is ze ook verminderd toerekeningsvatbaar.

De twee vrouwen waren vriendinnen van elkaar, totdat de nu veroordeelde vrouw erachter kwam dat de ander al vijf jaar een relatie had met haar echtgenoot. Ze had berichten gezien op diens telefoon. Die had ze in december 2017 klaargelegd om met haar vriendin te bespreken.

Tondeuse

Maar volgens justitie lagen er ook andere dingen klaar, zoals een schaar en een tondeuse. "Ze heeft op een bijzonder intense en vernederende manier wraak genomen", zegt de officier van justitie. "In de Nederlandse maatschappij is dit gewoon absurd."

Eerder eiste de officier van justitie zestien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In mei kreeg de buurvrouw, die bij de mishandeling had geholpen, al een celstraf van een halfjaar opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk, schrijft Omroep Brabant.