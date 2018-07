Droogte helpt archeologen - maar nauwelijks in Nederland

"In Nederland is luchtfotografie een ondergeschoven kindje geworden", vindt Stoker, die inmiddels de methode toepast bij archeologisch onderzoek in Griekenland. "Het is geschrapt uit het onderwijs, het is niet meer een standaardmethode in de archeologie. De waarde wordt niet onderkend."

"We zouden het wel wat intensiever kunnen gebruiken", beaamt ook hoogleraar landschapsarcheologie Heleen van Londen. "Links en rechts wordt er nog wel wat gedaan, maar het moet meer volume krijgen. Ontzettend jammer dat we het niet doen."

Voorloper

Nederland was ooit juist voorloper op dit gebied, vertelt hoogleraar Van Londen. "Willy Metz hing vroeger al tot haar middel uit vliegtuigen om West-Friesland te fotograferen. Het was een ontdekking dat je zo waanzinnig belangrijke inzichten kunt opdoen. De luchtfoto's lieten zien hoe rijk het landschap was, je kon sporen van de Bronstijd tot de Middeleeuwen zien."

Volgens Van Londen werd Nederland ingehaald doordat er werd bezuinigd. "Het komt door het financieringsbeleid. We verliezen steeds meer disciplines en specialisaties. Dat gaat alsmaar door."

"Ik hoor altijd het argument dat er niet voldoende expertise is", legt Stoker uit. "Dat is flauw. Ik ben zelf expert en ken andere mensen die ook de vaardigheden hebben. Het staat alleen niet op de agenda."

"Een ander vaak gehoord argument is dat 'Nederland al uitgebreid van bovenaf in beeld is gebracht'. Dat is zeker zo, maar sporen komen en gaan. Iets wat de ene week zichtbaar is, is een week later weer verdwenen. Onderzoek is dus herhaaldelijk en in verschillende seizoenen en jaren nodig."