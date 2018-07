Europese Unie en Japan zetten handtekening onder lucratief handelsakkoord

Japan en de EU hebben de handtekeningen gezet onder het grootste vrijhandelsakkoord en strategisch partnerschap ter wereld. De ondertekening had een paar weken vertraging opgelopen door de recente overstromingen in Japan. De ceremonie was in Tokio.

Zes jaar is er onderhandeld over een vrije economische zone met 600 miljoen inwoners, goed voor 30 procent van de wereldeconomie. De handelsafspraken worden in 2019 van kracht en zullen de export van Europa naar Japan een flinke impuls geven. Er wordt rekening gehouden met een stijging van ongeveer dertig procent. De export van agrarische producten kan zelfs verdrievoudigen.

De JEFTA, de Japan EU Free Trade Agreement, wordt wel het auto en kaas-akkoord genoemd. Het akkoord verlaagt veel importtarieven drastisch of schaft ze zelfs af. Zo verdwijnt de Europese heffing van 10 procent op Japanse auto's. Japan verlaagt de importheffingen op kaas, wijn, zuivel en vlees. Op vlees wordt nu nog een heffing gelegd van 40 procent, op chocolade tot 30 procent, op wijn 15 procent en kaas tot 40 procent.

De importtarieven worden voor 99 procent van de Japanse goederen afgeschaft en voorlopig voor 94 procent voor de Europese goederen, maar dat wordt in een paar jaar ook 99 procent.

Trump

Het handelsakkoord is tot stand gekomen in een tijd waarin de VS handelsakkoorden aan de kant schuift en dreigt met een handelsoorlog met de EU, China en Japan. Niet alleen staal maar ook veel andere producten dreigen te worden getroffen door importheffingen.

De onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling nadat Trump op zijn eerste werkdag een streep had gehaald door het TPP-verdrag. Dat is het Trans-Pacific Partnership voor landen rond de Grote Oceaan zoals Australiƫ, Vietnam, Mexico, Japan en Singapore.

Het opstappen van de VS uit het verdrag verhoogde de noodzaak voor een handelsakkoord voor zowel Japan als de EU. "De EU en Japan zijn vastbesloten om de wereldeconomie draaiende te houden op basis van vrije, open en eerlijke markten", zeiden commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Japanse premier Shinzo Abe een half jaar geleden.

Bloemen, kaas, bier

Voor de EU is Japan (na China) de belangrijkste handelspartner in Aziƫ. Japan exporteert vooral machines, auto's, optische en medische apparatuur en chemische producten naar de EU. Europa exporteert onder meer auto's, machines, medicijnen, cosmetica en agrarische producten (bloemen, kaas, wijn, bier en groenten).

In Nederland doen 2800 bedrijven, vooral uit het mkb, zaken met Japan, goed voor een omzet van 3,6 miljard euro. Op zijn beurt verkoopt Japan voor bijna 10 miljard euro aan Nederland. De export levert 26.000 banen op. In de hele EU gaat het om 740.000 banen.