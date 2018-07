Arrestaties en drugsvangst op Maasvlakte

De politie en de douane hebben in de nacht van maandag op dinsdag een inval gedaan bij een bedrijf op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft dat aan RTV Rijnmond bevestigd. Bij de inval zouden verdachten zijn opgepakt en een aantal sporttassen met drugs in beslag genomen. De actie duurde ruim drie uur.

De inval werd gedaan door het HARC-team waarin de Zeehavenpolitie, de douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie samenwerken.

Het HARC-team is gespecialiseerd in onderzoeken naar de invoer, doorvoer en uitvoer van verdovende middelen. Het team is 24/7 paraat, heeft een eigen officier van justitie en kan daarom snel in actie komen.