Kiss & ride bij Schiphol gaat mogelijk geld kosten

Iemand met de auto vlakbij de terminal op Schiphol afzetten of ophalen gaat misschien geld kosten. Dat bevestigt Schiphol na een bericht in De Telegraaf. Nu is de zogeheten 'kiss & ride' nog gratis.

Hoeveel het gaat kosten, en wanneer de tarieven ingaan, is nog niet duidelijk. De luchthaven onderzoekt het plan op dit moment.

Volgens Schiphol is de maatregel nodig om milieuvervuiling tegen te gaan en de passagiersstromen van en naar de luchthaven te verbeteren. Betaald halen en brengen kan er voor zorgen dan mensen vaker met het openbaar vervoer komen.