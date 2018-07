Groei Netflix een stuk lager dan verwacht

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Netflix er wereldwijd 5,2 miljoen gebruikers bij gekregen. Dat is ruim 1 miljoen minder dan de streamingdienst had verwacht.

Beleggers straften Netflix hard af. De koers van het bedrijf ging nabeurs op Wall Street fors onderuit. Met een daling van meer dan 14 procent verloor de videogigant zo'n 24,2 miljard dollar aan beurswaarde.

Overschat

Netflix schrijft in een brief aan aandeelhouders dat het de groei heeft overschat. Voor dit kwartaal heeft het concern de groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld: 5 miljoen nieuwe gebruikers.

Het bedrijf verwacht dat de groei de komende jaren zal afvlakken, onder meer door de opkomst van grote concurrenten in landen als Duitsland en Frankrijk.

Eigen series

Netflix heeft wereldwijd zo'n 130 miljoen betalende gebruikers. De dienst probeert nieuwe abonnees te lokken met eigen gemaakte series, films en documentaires die nergens anders te zien zijn. Dit jaar steekt het bedrijf daar zo'n 7,5 tot 8 miljard dollar in.

Vorige week werd bekend dat Netflix aan een serie werkt naar het Nederlandse kinderboek De brief voor de koning van Tonke Dragt. De opnames beginnen in het najaar in Nieuw-Zeeland.