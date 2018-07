Tequila zorgt voor recordverdiensten George Clooney

George Clooney heeft een record op zijn naam geschreven. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes is hij de best verdienende acteur in een jaar tijd ooit. Tussen juni vorig jaar en juni dit jaar verdiende de 57-jarige Clooney 239 miljoen dollar, omgerekend 204 miljoen euro.

Voor dat geld heeft hij weinig acteerklussen gedaan. Het grootste deel verdiende hij met verkoop van het tequila-merk waarvan hij mede-eigenaar was.

Met zijn miljoenen eindigde Clooney op de tweede plek op de jaarlijkse lijst van Forbes met de best betaalde mensen uit de entertainmentbranche. Bovenaan staat bokser Floyd Mayweather: hij verdiende 285 miljoen dollar in een jaar tijd.

Kylie Jenner

Op nummer drie staat Kylie Jenner. Vorige week werd bekend dat ze Mark Zuckerberg heeft overtroffen als jongste miljardair ooit. Sinds juni vorig jaar voegde de 20-jarige Kardashian-telg 166 miljoen dollar toe aan haar bankrekening.

Andere bekende namen op de lijst van Forbes zijn acteur Dwayne 'The Rock' Johnson (124 miljoen dollar), Ed Sheeran (110 miljoen) en Cristiano Ronaldo (108 miljoen).