Vierdaagse van start met bijna 45.000 lopers

Nijmegen maakt zich op voor de 102e Vierdaagse. Het evenement gaat morgen van start met 44.480 deelnemers. Een kleine 3000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben hun startbewijs vandaag niet opgehaald in Nijmegen.

Het is een gebruikelijk beeld. Elk jaar vallen er voor de start al enkele duizenden wandelaars uit. Dit jaar is Saskia Fokker uit Veenendaal één van hen. Ze heeft haar voet in het gips. "Ik heb in januari bij mijn hobby moderne dans een blessure opgelopen", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Ik landde verkeerd."

In eerste instantie werd gedacht aan een kneuzing, maar het kwam maar niet goed. En daarom zit ze nu in het gips. Ze moet bovendien morgen een MRI-scan laten maken van haar voet. En dus loopt ze voor het eerst in jaren niet mee. "Als mijn ouders en zusje onderweg zijn, moet ik naar het ziekenhuis."