Man aangehouden in onderzoek naar dode vrouw (22) in villa Hilversum

De politie heeft een man opgepakt in verband met de dood van een 22-jarige vrouw in Hilversum. Het lichaam van de vrouw werd vorige week gevonden in een villa aan de Waldecklaan in Hilversum. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

In het onderzoek naar de zaak kwam de nu aangehouden man in beeld, meldt NH Nieuws. Hij is een bekende van de vrouw. Volgens de politie was er mogelijk sprake van een incident in de relationele sfeer, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

De politie wil verder niets kwijt over de man. Hij zit voorlopig in beperking, wat betekent dat hij alleen zijn advocaat mag spreken.

Verdachte situatie

De politie kwam vorige week maandag naar de woning van de vrouw na een melding van een verdachte situatie. In het pand werd een sissend geluid gehoord. Daarom ging eerst de brandweer naar binnen.

Toen bleek dat de situatie veilig was, gingen agenten naar binnen. Binnen vonden ze het lichaam van de 22-jarige vrouw uit Maastricht. Ze is volgens de politie door geweld om het leven gekomen.

De villa aan de Waldecklaan is opgedeeld in meerdere woningen. Volgens buurtbewoners wonen er vooral jonge mensen.