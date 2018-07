Brand duingebied Heemskerk onder controle, vermoedelijk aangestoken

In duingebied De Kruisberg bij Heemskerk heeft urenlang brand gewoed. De Veiligheidsregio Kennemerland zegt dat er een fles lampolie is gevonden en vermoedt dat het vuur aan het eind van de ochtend is aangestoken. Inmiddels is het vuur onder controle en is het nablussen begonnen. Dat duurt waarschijnlijk de rest van de middag.

Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland is een gebied van een halve vierkante kilometer door de brand getroffen. Vanuit de lucht ziet het gebied er zo uit: