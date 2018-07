Kranslegging op Duitse begraafplaats 'geen SS-verheerlijking'

Zo'n 350 militairen, hoofdzakelijk van de Duitse Bundeswehr, houden vanmiddag een herdenking op de oorlogsbegraafplaats van Ysselsteyn. De bond van antifascisten vindt de herdenking in Limburg zeer ongepast. Onterecht, zegt de beheerder van de begraafplaats.

"Als je daar kransen legt, breng je een eerbetoon aan die 31.000 nazi-soldaten die daar liggen, waaronder ook Nederlandse oorlogsmisdadigers", zegt Arthur Graaff van de Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland (AFVN). De bond probeert al een paar jaar de militaire begraafplaats te laten sluiten.

Op het terrein liggen ruim 31.500 in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde soldaten uit de Wehrmacht en de SS. Het zijn voornamelijk Duitsers, maar er liggen ook honderden Nederlanders die aan de zijde van nazi-Duitsland vochten. Ook zijn er graven van mensen die in Kamp Vught zijn omgekomen en er liggen gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

'Zware morele fout'

"Er wordt steeds over gesproken dat hier oorlogsmisdadigers liggen en dat is ook wel zo, maar niet uitsluitend", zegt beheerder van de begraafplaats Karl-Heinz Voigt. Volgens hem staan de militairen tijdens de herdenking stil bij alle slachtoffers van de oorlog. Voigt vindt dat de AFVN "het onterecht presenteert als SS-verheerlijking. Ik denk dat er niemand bij de Bundeswehr is die aan zoiets denkt."

De bekende nazi-jager Beate Klarsfeld riep eerder ook al op tot het stoppen van de jaarlijks terugkerende herdenking. Ze schreef samen met haar man Serge Klarsfeld een brandbrief aan de Duitse minister van Defensie. Daarin noemt ze het eerbetoon "een zware morele fout", omdat een deel van de begraven militairen medeverantwoordelijk is voor de Jodenvervolging in Nederland.

Nijmeegse Vierdaagse

Behalve Duitse militairen doen bijvoorbeeld ook Amerikaanse, Noorse, Canadese, en Franse collega's mee aan de herdenking. Ze leggen kransen en er zijn korte toespraken. Dinsdag loopt de groep militairen mee in de Nijmeegse Vierdaagse. Het eerbetoon wordt op deze manier al zo'n tien jaar uitgevoerd.

In november is er ook een officiƫle herdenking op de oorlogsbegraafplaats van Ysselsteyn. Dat is tijdens de Duitse dodenherdenking: Volkstrauertag. Dan zijn er ook hoge vertegenwoordigers van een aantal landen aanwezig.

Twee jaar geleden maakte de NOS een reportage over de militaire begraafplaats: