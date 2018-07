Mogelijk tienduizenden Wajongers in armoede

"Er kunnen twee dingen aan de hand zijn", denkt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de koepelorganisatie van sociale werkplaatsen. "Of er is niet goed ingeschat hoeveel jongeren recht hebben op de toeslag. Het kan ook dat veel jongeren denken dat ze er geen recht op hebben, of dat de aanvraag te complex is voor ze."

Dat is volgens hem een slecht teken. Via de regeling loondispensatie krijgen arbeidsgehandicapten, onder wie ook Wajongers, minder dan het minimumloon van hun werkgever. De aanvulling op hun loon moeten ze zelf via de gemeente aanvragen.

De Haan: "Dit bevestigt nu dat je het voor deze groep niet heel ingewikkeld moet maken, dan komen ze er niet meer uit."