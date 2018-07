4-jarige jongen uit water gehaald en overleden

Een jongen van 4 die gistermiddag uit de Toolenburgerplas in Hoofddorp werd gehaald, is overleden. Het jongetje werd nog gereanimeerd. Hij overleed in het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Het is niet duidelijk hoe het kind in het water terecht is gekomen.

Veel mensen hebben de reanimatie gezien. Wie getuige was en slachtofferhulp wil, kan contact opnemen met de politie.

IJmeer

In het IJmeer werd gisteravond het lichaam gevonden van een 59-jarige zwemmer. Hij werd vermist en er was een grote zoekactie naar hem gestart. De man is volgens de politie verdronken.

Op twee andere plaatsen worden nog mensen vermist. Op het strand van Noordwijk werd gisteren gezocht naar twee badgasten die zijn gaan zwemmen en nooit zijn teruggekomen bij hun handdoek en kleding.

In Nuenen wordt een snorkelaar vermist. Het gaat om een vrouw die aan het freediven was in het Laco Strandbad, een recreatieplas in de Brabantse plaats. Gisteren werd al naar haar gezocht. De zoekactie werd in de loop van de avond gestaakt. Vandaag wordt gezocht met een sonarboot, meldt Omroep Brabant.