Man verdronken in IJmeer; op andere plekken nog zwemmers vermist

In het IJmeer bij Amsterdam is gisteravond het lichaam gevonden van een 59-jarige vermiste zwemmer. De man is volgens de politie verdronken. Er was een grote zoekactie naar hem gestart. Hij ging 's middags bij het Amsterdamse stadsstrand Blijburg het water in en kwam niet meer terug.

Op twee andere plaatsen in Nederland worden nog mensen vermist die verkoeling hadden gezocht in het water. Op het strand van Noordwijk wordt gezocht naar twee badgasten en ook in Nuenen is iemand in het water verdwenen.

In Noordwijk zijn twee strandgangers gaan zwemmen en niet meer teruggekomen bij hun handdoeken en kleding. De politie is daar langs strandtenten gegaan om te kijken of de twee badgasten er misschien zaten te eten. Ook is er in samenwerking met de reddingsbrigade een grootscheepse zoekactie op het water begonnen met waterscooters en een helikopter.

Snorkelaar

De zoekactie in Nuenen, naar een snorkelaar, is in de loop van de avond gestaakt. Het gaat daar om een vrouw die aan het freediven was in het Laco Strandbad, een recreatieplas in de Brabantse plaats. Omdat ze waarschijnlijk een loodgordel droeg, hebben duikers op de bodem van de plas naar haar gezocht. Morgenochtend gaat de zoekactie verder. De plas blijft vandaag gesloten voor bezoekers.