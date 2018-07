Geen parkeerplek meer te vinden langs volle stranden

Het is een prachtige stranddag en dat is te merken. Langs de meeste stranden is er geen parkeerplek meer te vinden. Vooral Zandvoort is populair. Op de N200 stonden veel strandgangers en bezoekers van Circuit Zandvoort in een lange rij, meldt NH Nieuws.

Ook de twee grote parkeervakken bij Castricum staan bomvol. In Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en langs het strand van Scheveningen is het eveneens erg druk.

Rustige terugreis

Volgens de ANWB Verkeersinformatie zijn de files inmiddels voorbij. De ANWB verwacht geen files als de strandgangers straks weer op huis aan gaan, omdat niet iedereen tegelijk weggaat.

Ook de zwembaden trekken vandaag veel publiek. Bij recreatieoord Binnenmaas werd het volgens RTV Rijnmond zo druk dat het zwembad om 13.00 uur dicht ging voor nieuwe bezoekers. "Uit veiligheidsoverwegingen sluiten wij de poort", meldde het zwembad.