In Brazilië zijn schorpioenen inmiddels dodelijker dan slangen

Onderzoekers in Brazilië waarschuwen voor het groeiende gevaar van schorpioenen. Het aantal geregistreerde fatale beten is daar in drie jaar tijd meer dan verdubbeld: vorig jaar kwamen er 184 mensen door om het leven.

Dat waren er nog zeventig in 2013, blijkt uit cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Volgens Braziliaanse media zijn de spinachtige dieren inmiddels dodelijker dan slangen. Door slangengif kwamen er vorig jaar 105 mensen om.

Gebeten in de tuin

Het meest recente slachtoffer is de 4-jarige Yasmin Lemos de Campos uit de staat SãoPaulo. Ze werd dinsdag gebeten door een schorpioen terwijl ze in de tuin speelde. In het dichtstbijzijnde ziekenhuis, tien kilometer verderop, bleek er geen antigif aanwezig. De ambulance moest vijftig kilometer doorrijden naar een ander ziekenhuis, maar de behandeling kwam te laat. Een dag later werd het meisje begraven.

Het tragische verhaal illustreert dat kleine steden vaak slecht voorbereid zijn op schorpioenenbeten. Terwijl het aantal geregistreerde bijtgevallen enorm is gestegen. In 2007 waren het 37.000 beten, tegenover 126.000 in 2017, meldt The Guardian.

Schorpioenen vangen

In Brazilië leven een paar gevaarlijke schorpioenensoorten. De tityus serrulatus, de gele schorpioen, wordt gezien als de dodelijkste. Hij eet insecten zoals kakkerlakken en is aangepast aan het leven in riolen en afvalhopen in stedelijke gebieden. Het giftige dier heeft een lage stofwisseling en kan maanden overleven zonder te eten.

"Door ontbossing en de groeiende urbanisatie is deze soort steeds vaker aanwezig", zegt Rogério Bertani tegen de Britse krant. Hij is wetenschapper en schorpioenspecialist aan het Butantan Instituut in São Paulo. "Ik denk persoonlijk dat het probleem steeds groter zal worden."

In de stad Americana, ook in staat São Paulo, gaat een speciaal team de strijd aan met de achtpotige dieren. Vier specialisten gaan 's nachts met ultravioletlampen op zoek naar schorpioenen. Volgens The Guardian heeft het team zo vorig jaar bijna 8000 schorpioenen gevangen.