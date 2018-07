Rolls-Royce werkt aan vliegende taxi

Verschillende andere bedrijven zijn ook al druk bezig met het ontwikkelen van vliegende taxi's. In Beieren gaat Audi samen met vliegtuigbouwer Airbus tests uitvoeren met vliegende taxi's, zo werd twee weken geleden bekend.

In mei presenteerde het Amerikaanse taxibedrijf Uber een prototype van zijn vliegende taxi. Het bedrijf wil in 2020 beginnen met proeven in de praktijk in Los Angeles en Dallas en werkt daarvoor samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Ook Amerikaanse start-ups werken aan vliegende taxi's. Een bedrijfje van Google-oprichter Larry Page onthulde in maart de 'Cora', een elektrisch vliegtuigje. Dat toestel wordt in eerste instantie in Nieuw-Zeeland getest en heeft ruimte voor twee inzittenden.