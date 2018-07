Groot onderzoek naar meeuwen moet oplossing geven voor overlast

"We tellen de aantallen en bekijken wat ze doen. Voordat we gedegen oplossingen voor meeuwenoverlast kunnen bedenken, moeten we eerst meer inzicht krijgen in het gedrag van meeuwen. Vandaar dit onderzoek", zegt de ecoloog.

Het onderzoek is nu een half jaar bezig en de eerste patronen zijn volgens Omroep West al zichtbaar. Zo zijn de deskundigen erachter gekomen dat in bepaalde delen van Den Haag nog veel wordt gevoerd. In de straten waar ondergrondse afvalcontainers staan is de overlast verdwenen.